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Врач назвал способы избавиться от сонливости на работе

Врач Османов рассказал, как взбодриться на работе
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Врач-терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиники» Рустем Османов рассказал «Известиям», как взбодриться на работе.

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Специалист отметил, что причинами утомляемости и слабости (особенно если спать хочется сильно) на работе могут послужить разные факторы: отсутствие полноценного сна, снижение уровня гемоглобина, перепады артериального давления, недостаток витаминов и минералов, стрессовые ситуации и другое. Все эти причины влияют на защитные силы организма в целом, а также на выработку энергии.

Причиной сонливости на работе может быть и душное помещение, а также сама сидячая работа располагает к сонливости. Поэтому Османов рекомендовал периодически проветривать помещение, особенно в обеденное время и не забывать вставать и делать разминку.

Если слабость связана с проблемами со здоровьем, следует обратиться к терапевту, чтобы пройти обследование и исключить возможные заболевания (анемия, гипертоническая болезнь).

«Если нет противопоказаний, то взбодриться может чашка кофе, так как кофеин обладает стимулирующим действием на нервную систему, бодрит и улучшает работу мозга. А вот энергетическими напитками злоупотреблять не стоит, так как они могут вызвать нарушения сердечного ритма, токсическое воздействие на сердце, мозг, печень, почки, вплоть до полиорганной недостаточности», — поделился терапевт.

Для того, чтобы чувствовать себя бодрым, нужно обеспечить себе возможность полноценного сна — семь-восемь часов, принимать прохладный душ по утрам, заниматься спортом регулярно два-три раза в неделю, пить достаточно воды и отказаться от трудноперевариваемой пищи на работе (жирная, жареная, особенно фастфуд). Вместо этого лучше перекусить овощами, фруктами, йогуртом, заключил Османов.

1 декабря диетолог Светлана Панченко рассказала, что кофеин в больших количествах может быть вреден для здоровья и сказываться на работе печени и щитовидной железы. По ее словам, он может существенно нарушать желудочную секрецию. Следовательно, белки и железо из пищи будут хуже усваиваться.

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