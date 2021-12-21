Анси надежды: смогут ли биатлонисты сохранить суперформу до Пекина

За последние сезоны мы уже как-то привыкли ругать биатлонистов и восхищаться лыжниками. У последних — целая россыпь мегазвезд во главе с двукратным обладателем Кубка мира Александром Большуновым и вообще борьба за медали абсолютно в каждой гонке. Биатлонисты же особо не балуют победами: например, на последнем чемпионате мира у нас была всего одна бронза в эстафете. Но в прошедший уикенд команды словно поменялись местами. В лыжных гонках в Дрездене у нас случился один из худших этапов за последние годы. А вот стреляющие лыжники наконец-то порадовали многочисленных болельщиков в Анси.

Резцова и Латыпов зажигают

Биатлонисты усилиями Кристины Резцовой и Эдуарда Латыпова бились за подиум вообще во всех гонках. И небезуспешно: Латыпов дважды был вторым, а Кристина Резцова в эпичной борьбе вырвала третье место в гонке преследования, что стало для биатлонистки вообще первым подиумом в карьере. С одной стороны, очень круто видеть такой прогресс от Кристины. А с другой — возникают опасения: не слишком ли рано Резцова вышла на пик формы, учитывая, что до Олимпиады еще два месяца?

— Не будем забывать, что Кристина вернулась в биатлон после родов, — напомнила «Известиям» двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий. — И очень часто спортсменки после декрета показывают то, чего не показывали до этого. Я по себе помню, когда возвращалась после родов, и этой формы потом хватило на весь сезон. Тем более у Кристины есть внутренний стержень, чемпионский характер, дерзость в хорошем смысле этого слова. Внутри она уже сформировавшийся чемпион, теперь нужно, чтобы в подготовке всё пошло по плану и этот настрой воплотился на трассе.

Латыпов вообще пока проводит лучший сезон в карьере. В Анси он дважды был на подиуме в личных гонках, а в общем зачете Кубка мира сейчас идет на пятом месте. По скорости Эдуард вышел на уровень мировых лидеров и стал твердым финишером в эстафете. Да и остальная команда на подъеме: нащупывает свою форму чемпион мира Александр Логинов (12-й в спринте, 8-й в гонке преследования, 15-й в масс-старте). В Анси дважды попадал в топ-10 Карим Халили, один раз в десятку заехал и Даниил Серохвостов.

— Не хватает стабильности в стрельбе Даниилу Серохвостову, — отметила Анна Богалий. — Он молодой спортсмен, хочет прийти на рубеж и поскорее отстреляться. А на рубеже ведь точно так же нужно работать и терпеть, как на трассе. Стрельба — это не лотерея, это труд.

Большунов и спринт

У лыжников в Дрездене гонки как раз напоминали лотерею. Это был спринтерский этап, который проводился прямо в центре города. Очень простая скоростная трасса почти не оставляла шансов сделать отрыв. К тому же многие лидеры этап пропустили. У нас там бежали Александр Большунов, Александр Терентьев и Глеб Ретивых. Причем для последнего это была одна из финальных возможностей отобраться на Олимпийские игры.

В итоге выступление Ретивых оставило больше вопросов, чем ответов. В личном спринте он единственный из наших пробился в финал (Большунов не прошел квалификацию, Терентьев выбыл раньше). В командном — на последнем этапе сумел обеспечить бронзу. Но достаточно ли этого, чтобы обеспечить путевку на Олимпиаду?

— На Олимпийские игры мы можем взять восемь спортсменов, и вопрос, как обычно, будет по последним номерам, — заметил в беседе с «Известиями» призер Олимпийских игр Иван Алыпов. — Да, с одной стороны, у нас достаточно спринтеров — есть Большунов, Устюгов, Терентьев. Но ведь в личном спринте должны выступать четыре человека. И остается вопрос, стоит ли Саше Большунову в его нынешней форме тратить силы на личный спринт или лучше сосредоточиться на своих ударных гонках? А Глеб, возможно, в спринте не потянет на медаль, но способен по пути к финалу высадить сильных норвежцев или шведов. Если его и менять на какого-то условного марафонца, то на действительно сильного человека, который будет претендовать на пьедестал.

Есть большие опасения и по форме Александра Большунова. Наш лидер не сумел пройти квалификации. И хотя городской спринт для Саши — совсем не профильная гонка, хотя бы из пролога здесь он раньше всегда выходил.

— Саша был на этой трассе в финале, но находясь в своей идеальной форме, — считает Иван Алыпов. — В Дрездене очень жесткая, быстрая, ледяная трасса, плюс простой рельеф. Я думаю, если бы гонки проводились в горах или по тяжелому скольжению, Большунов был бы гораздо выше. Ну и вообще времени до Олимпиады еще достаточно, чтобы набрать нужные кондиции.

У женщин оптимизм вызвало состояние Натальи Непряевой в командном спринте. В личнике спортсменка провалила квалификацию, но спустя день в который уже раз доказала: в эстафетах она не подводит, в какой бы форме ни была.

Мало что получилось в воскресенье у Христины Мацокиной. Как объяснила потом сама спортсменка, у нее просто «вырубило ноги, надкостницы» из-за особенностей этой трассы для шорт-трека. Тем не менее Непряева каждый раз закрывала просветы, которые ловила ее молодая подруга по команде. И вплоть до последнего, 12-го, этапа сохранялась надежда на подиум. Не получилось, но пятое место не стало разочарованием.