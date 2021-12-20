Москвичам пообещали аномальное похолодание на текущей неделе

Аномально холодная погода в Москве на текущей неделе будет обусловлена полярным вторжением, к выходным температура вернется в норму. Об этом в понедельник, 20 декабря, «Известиям» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сегодня, 20 декабря, в течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе будет обусловлена тыловой частью североатлантического циклона, куда будут поступать новые порции снеговых облаков и более холодные воздушные массы полярного происхождения с температурным фоном на 4–6 градусов ниже положенной климатической нормы», — сказал метеоролог.

В этот день ожидается преобладание облачной погоды, пройдут «кратковременные заряды снега», слабая метель, ветер будет северный, порывистый — 4–9 м/с.

Похолодание в Москве похолодание усилится до –7...–9 градусов, по области — до –7...–12 градусов. Вечером температура составит до –10...–15 градусов мороза. Атмосферное давление будет расти и составит 737 мм ртутного столба.

Во вторник, 21 декабря, в день зимнего солнцестояния, то есть в самый короткий день году, похолодание продолжится — под утро уже будет –15...–20 градусов, в дневные часы всего –12...–17 градусов. В ночь на среду года столбики термометра опустятся до –17...–22 градусов. И после полудня 22 декабря –14...–19 градусов, что на 10–12 градусов ниже среднесуточной нормы и является аномальным холодом.

«Тем не менее с четверга, когда под влиянием гребня антициклона немного распогодится, воздушные потоки станут разворачиваться с северных на западные румбы, в результате чего стужа начнет медленно отступать, под утро –16...–21 градус, днем с повышением — до –11...–16 градусов», — добавил Тишковец.

По словам специалиста, «испытание зимой» не станет чрезвычайно суровым, так как это не ультраполярное, а просто полярное вторжение. К выходным температура вернется в норму, заключил он.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что европейскую часть России ожидает «волна холода». В ближайшие дни отклонения от температурной нормы могут достигать 7–12 градусов. Так, уже в среду ожидается 20–18 градусов мороза. В целом неделя будет очень холодной, добавил специалист.