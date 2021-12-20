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В Киеве националисты попытались сорвать концерт Басты

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В украинской столице националисты пытались сорвать выступление российского рэпера Василия Вакуленко (Баста), протестующие призывали запретить концерты артистов из РФ на Украине. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщил портал Obozrevatel.

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Собравшись у клуба StereoPlaza, где выступал исполнитель, несколько десятков человек стояли с плакатами «Нет московской экспансии на Украине», а также «Полный запрет выступлений москвоартистов». Кроме того, участники пикета жгли фаеры.

Позднее началась перепалка между поклонниками артиста и протестующими. В частности, зрители концерта заявляли, что «творчество вне политики».

Уточняется, что выступление рэпера прошло без происшествий.

Украина включила Вакуленко в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны в 2018 году, однако в прошлом году ему вновь разрешили въезд в страну.

Ранее, 21 октября, Служба безопасности Украины и министерство культуры и информационной политики расширили черный список лиц, которым запрещен въезд в страну, добавив в него 13 деятелей культуры из России.

Согласно дополнениям, внесенным в этот перечень, в него вошли Максим Дахненко, Алексей Кравченко, Марина Денисова, Сергей Гарусов, Максим Григорьев, Евгений Кузьмин, Александр Марушев, Андрей Терентьев, Никита Терентьев, Светлана Терентьева, Глеб Темнов, Алексей Червяков и Андрей Шаповал.

Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе из РФ, которые, по мнению сотрудников ведомства, «создают угрозу национальной безопасности».

В число первых артистов, выступления которых запрещены на Украине, попали Олег Газманов, Валерия Перфилова (известна под сценическим псевдонимом Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум и Юлия Чичерина. С тех пор время от времени этот список расширяется.

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