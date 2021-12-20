МИД РФ объяснил позицию США по героизации нацизма демократическими ценностями

Соединенные Штаты проголосовали против резолюции России по борьбе с героизацией нацизма по причине того, что это якобы нарушает право на свободу слова. Такое заявление сделал уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев в понедельник, 20 декабря, в беседе с «Известиями».

«Впервые такая резолюция в ГА ООН была внесена в 2005 году, и с тех пор проблема никуда не ушла, проблемы только нарастают. Российская делегация ежегодно вносит проект такой резолюции. Голосование, тем не менее, имеет определенную тенденцию к изменению. <...> США тоже всегда голосовали против. Несколько лет назад было еще несколько государств, которые голосовали против. Периодически так голосовали Япония, Канада, потом они стали воздерживаться. Видимо, осознавая актуальность и злободневность тематики, которая поднимается в резолюции», — рассказал он..

Дипломат добавил, что Украина практически всегда до 2014 года воздерживалась по голосованию, а потом ее позиция изменилась в силу политических причин и теперь страна голосует против.

«Если позицию Украины можно объяснить русофобскими настроениями, то что касается США, они в качестве основной причины ссылались на то, что в этой резолюции закреплены положения, которые расходятся с их подходами к вопросу о свободе слова», — пояснил Лукьянцев.

По его словам, российская резолюция выстроена четко в рамках положений международного права, в которых говорится, что свобода слова не является абсолютной.

«США говорят, что это право абсолютное, ссылаются на первую поправку к своей конституцию, это святое. И они не могут принять ничего, что противоречило бы этому. Во время консультации они заявляли нам о том, что может героизация нацизма — плохо, но если это стыкуется с их понятием свободы слова, то они не могут допустить ограничения», — рассказал сотрудник МИДа.

Лукьянцев подчеркнул, что для России такой подход был бы неприемлемым.

«Для нас немыслимой была бы позиция, что если бы резолюцию с таким названием выдвинуло бы государство с антироссийской позицией, голосовать против только по этой причине было бы несерьезно. Так на международной арене себя не ведут», — заявил уполномоченный по вопросам прав человека.

16 декабря Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма. Против документа выступили лишь Соединенные Штаты и Украина, а воздержались 49 стран.

В документе рекомендуется странам принять определенные меры, «в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны».

Кроме того, в документе Россия призывает страны ликвидировать все формы расовой дискриминации необходимыми для этого средствами, в том числе законодательно. В резолюции также осуждают использование образовательных материалов, пропагандирующих расизм, дискриминацию и ненависть на основе национальности и религии.