Генеральная ассамблея ООН в четверг, 16 декабря, приняла резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма.

Резолюцию поддержали 130 стран, воздержались 49. Среди воздержавшихся — ряд европейских государств, в том числе Великобритания, а также восточноевропейских, таких как Грузия и Молдавия.

Документ под названием «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» рекомендует странам принять надлежащие конкретные меры, в том числе в законодательной области и в сфере образования. Они должны быть нацелены на пересмотр итогов Второй мировой войны (ВМВ) и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время нее.

Как сообщает ТАСС, выступивший перед голосованием уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев подчеркнул, что принятие документа «внесет реальный вклад в дело искоренения расизма и расовой дискриминации».

25 октября в МИД России сообщили, что на Украине зафиксирован весь спектр проявлений на госуровне линии на героизацию нацизма, власти страны занимаются переписыванием истории. В ведомстве отметили, что искаженные трактовки исторических событий украинскими властями направлены на культивирование национализма среди широких масс населения.

Ранее, 20 октября, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди сообщила «Известиям», что предложение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) называть Великую Отечественную войну советско-немецкой вызывает обоснованное беспокойство, поскольку указывает на разрушительные цивилизационные процессы в стране. По ее словам, такие заявления украинских властей требуют от россиян осознанности и эффективного противодействия любым попыткам фальсификации истории.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 5 июля заявил, что на Украине есть сторонники нацизма и бандеровцы. По словам представителя Кремля, они оказывают огромное влияние на общественную и внутриполитическую жизнь страны.

Как отметил 9 июня президент России Владимир Путин, попытка Киева разделить жителей Украины на коренные народы и некоренные сравнима с идеями нацистской Германии.