Истребитель Checkmate вошел в топ-10 главных достижений года в военной авиации

Новейший российский легкий истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate, производства компании «Сухой», вошел в список 10 наиболее значимых достижений в сфере военной авиации за 2021 год. Об этом сообщает профильный американский журнал Aviation Week & Space Technology.

По значимости создание Checkmate сопоставляется с первым полетом «беспилотного ведомого» и первой дозаправкой в воздухе, выполненной беспилотным летательным аппаратом.

Отмечается, что первый полет новейшего истребителя запланирован на 2023 год, а начало серийного производства — на 2025 год.

Checkmate включает в себя все самые передовые разработки, в том числе открытую архитектуру построения в интересах заказчика и уникальные элементы искусственного интеллекта. Самолет выполнен с применением технологий малозаметности, оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения классов «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей.

Впервые самолет был представлен на авиасалоне МАКС-2021, зарубежная презентация истребителя прошла в ноябре на авиасалоне Dubai Airshow 2021 в ОАЭ. Отмечалось, что он будет стоить порядка $25–30 млн.

3 сентября российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что Россия готова полностью профинансировать создание истребителя Checkmate. При этом он допустил, что иностранцы могут денежно поддержать создание двухместной модели истребителя из-за наличия у них соответствующего запроса.

Президент РФ Владимир Путин 20 июля на МАКС-2021 осмотрел модель самолета в павильоне «Сухого». Как уточняли в «Ростехе», аналогов подобному самолету в России еще не было.