Энергия воздуха: что Россия показала на авиасалоне в Дубае

В Дубае открылась крупнейшая аэрокосмическая выставка Ближнего Востока — Dubai Airshow. Какие новинки авиастроения представила Россия — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Александр Мельников
В выставочной части авиасалона принимают участие компании более чем из 20 стран. 96 стран отправили свои делегации на мероприятие, оно доступно для массового посещения, несмотря на антиковидные ограничения
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Фото: REUTERS/Rula Rouhana
«Саудовские соколы» — пилотажная группа Королевских военно-воздушных сил Саудовской Аравии — выступили на авиашоу в день открытия
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Фото: РИА Новости/Александр Мельников
Беспилотный летательный аппарат «Орион-Э» оснащен универсальным комплексом авиационных средств поражения, позволяющим с высокой эффективностью уничтожать как стационарные, так и движущиеся наземные цели, бронетехнику и транспорт противника. Может находиться в полете до суток
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Фото: РИА Новости/Александр Мельников
«Вертолеты России» представили на выставке сразу шесть машин
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Фото: РИА Новости/Александр Мельников
Генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев осматривает разведывательно-ударный вертолет нового поколения Ка-52 «Аллигатор»
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Фото: РИА Новости/Александр Мельников
Новый самолет Aurus Business Jet, его дальность полета увеличена до 7,2 тыс. км
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Фото: РИА Новости/Александр Мельников
Рособоронэкспорт представил на выставке наиболее перспективную для Ближнего Востока продукцию военного назначения
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Фото: РИА Новости/Александр Мельников
Боевой вертолет Ми-28НЭ «Ночной охотник» впервые показан за рубежом
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Фото: РИА Новости/Александр Мельников
Двадцатиствольный блок Б8В20-А, входящий в состав неуправляемого авиационного ракетного вооружения боевых вертолетов
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Фото: РИА Новости/Александр Мельников
Многоцелевой вертолет «Ансат»
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Фото: РИА Новости/Александр Мельников
Гиростабилизированная оптико-электронная система ГОЭС-451 считается одной и лучших в мире. Она расширяет возможности вертолета в нанесении ударов по дальним целям
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Фото: РИА Новости/Александр Мельников
Управляемая ракета «Вихрь-1» предназначена для поражения бронированной техники, а также низкоскоростных воздушных целей. Максимальная дальность стрельбы составляет до 8 км, при этом пуски могут осуществляться с высоты до 4 тыс. м
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Фото: REUTERS/Imad Creidi
Всего в статической экспозиции авиасалона представлено более 160 самолетов и вертолетов
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Фото: REUTERS/Imad Creidi
Глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь — у одного из важнейших экспонатов выставки, российского истребителя Checkmate
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Фото: REUTERS/Imad Creidi
Прототип Checkmate был впервые показан на авиасалоне МАКС-2021, его первый полет ожидается в 2023 году
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Фото: REUTERS/Rula Rouhana
В день открытия авиасалона свои возможности в небе продемонстрировали «Русские витязи»
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