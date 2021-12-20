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Синоптики рассказали о погоде в Москве 20 декабря
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Синоптики рассказали о погоде в Москве 20 декабря

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Облачная погода, местами умеренные снег и метель, а также гололедица ожидают москвичей в понедельник, 20 декабря. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в Москве составит 7–5 градусов ниже нуля, ночью же столбики термометров опустятся до -21 градуса.

В области днем ожидается от 10 до 5 градусов мороза, а ночью — до -24.

Ветер прогнозируется северо-западный со скоростью 6–11 м/с.

Атмосферное давление составит 733 мм ртутного столба.

20 декабря научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в ближайшие дни волна холода накроет европейскую часть России. Отклонения от температурной нормы могут достигать 7–12 градусов. По его словам, такое явление может быть опасно для здоровья людей.

19 декабря ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей, что за предстоящую неделю в столице в общей сложности выпадет от 7 до 12 мм осадков, высота сугробов достигнет к воскресенью 30 см, в понедельник — до 32–37 см. Специалист добавил, что это в два раза больше положенной нормы и опережает на месяц климатический календарь.

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