Банки начали изучение возможности бесплатных переводов до 1,4 млн рублей

Уже в 2022 году банковские переводы в пределах 1,4 млн рублей между своими счетами могут сделать бесплатными для потребителей финуслуг. На это рассчитывают в Центробанке, сообщили «Известиям» в ЦБ, где сейчас готовят соответствующие предложения по изменению законодательства.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков уточнил в разговоре с «Известиями», что сейчас инициатива оформляется, и проект будет внесен на рассмотрение законодателей в начале следующего года. Как рассказали в ЦБ, возможность по окончании срока вклада переводить деньги в тот банк, который предложит клиентам лучшие условия, будет доступна в том числе и через Систему быстрых платежей (СБП). Но пока речь не идет о карточных счетах. Этот вопрос требует дополнительного обсуждения с платежными системами, в том числе международными, заявили в Центробанке.

О новой возможности для вкладчиков в пятницу, 17 декабря, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она отметила, что рост обещанной доходности вслед за ключевой ставкой делает срочные вклады привлекательным инструментом сбережения. Но, подчеркнула она, банки искусственно ограничивают вкладчикам возможности использовать эти новые, более выгодные предложения.

«Различаются условия привлечения так называемых «старых» и «новых» денег. Существуют барьеры в виде комиссий на перевод средств вкладчика из одного банка в другой. Мы считаем такую дифференциацию, а точнее дискриминацию, необоснованной», — заявила глава ЦБ.

Отвечая на вопрос «Известий», она пояснила, что можно снять деньги наличными и переносить их из банка в банк, но мы уже давно живем в преобладании безналичных форм. И комиссии за перевод могут быть барьером для того, чтобы люди свободно распоряжались своими деньгами и выбирали те банки, где ставки по депозитам для них более привлекательны.

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«Комиссия провалена: «межбанк» между своими счетами может стать бесплатным в 2022-м»