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Экономист объяснил внешнее благополучие США жизнью в долг

Эксперт Шеин: экономическое благополучие США обусловлено высокими долгами граждан
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Соединенные Штаты кажутся экономически успешными только потому, что вся страна живет в долг. Об этом рассказал начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин в воскресенье, 19 декабря.

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Долг США составляет десятки триллионов долларов, напомнил эксперт в разговоре с агентством «Прайм».

Он отметил: граждане страны берут в долг, при этом доходы у них растут медленнее, чем долговая нагрузка.

Сложившаяся ситуация не приводит к коллапсу по той причине, что правительство США умеет обслуживать свои долги. Так, для финансирования дефицита бюджета Штаты выпускают облигации — US Treasuries, которые считаются надежным финансовым инструментом, и в них вкладываются многие инвесторы и другие страны.

Также американцев от банкротства спасают низкие процентные ставки в США и возможность неограниченно печатать доллары, указал Шеин.

16 декабря президент США Джо Байден подписал закон об увеличении предела государственного долга. Так, его потолок увеличивается на $2,5 трлн — до $31,4 трлн.

14 декабря увеличение потолка госдолга поддержала палата представителей конгресса США. В тот же день инициатива была принята простым большинством в сенате.

10 декабря Байден подписал законопроект, который упрощает процедуру повышения потолка государственного долга в стране и позволяет предотвратить дефолт.

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