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Политолог заявил о нахождении России на грани войны с НАТО

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Политолог Марат Баширов заявил, что прямо сейчас Россия находится на грани возможного военного конфликта из-за действий генералов Североатлантического альянса. Об этом в субботу, 18 декабря, он написал в своем Telegram-канале.

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«Так-то, если что, то мы, вообще-то, накануне войны с НАТО. Да, Рождество. Да, энергокризис в Европе и цены на газ и электроэнергию умножились в разы. Но почему-то именно сейчас генералы НАТО решили бряцать оружием. Мы ответили ультиматумом — или сдавайте назад, или будут контрмеры», — отметил эксперт.

Баширов подчеркнул, что на данный момент все главные решения принимаются в Соединенных Штатах и задался вопросом — насколько сейчас дееспособен президент США Джо Байден и может ли он управлять военными.

Он также напомнил, что НАТО продолжает поставлять на Украину оружие, а год назад альянс хотел захватить «белорусский балкон».

«Если НАТО откажется и Байден не сможет сообразить что к чему, то радары в Польше, Чехии и Румынии могут отсчитать потенциальные минуты до подлета нацеленных ракет. А что? Мы-то в Москве тоже уже в прицеле», — заключил политолог.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности, которые уже переданы Вашингтону и его союзникам. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

В тот же день член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что появление НАТО на границе Украины — явный признак, что альянс планирует войну с Россией. Он пояснил, что можно, пользуясь настроениями Киева, сделать страну неформальным членом альянса. Насыщать ее оружием, «превращать в военизированный кулак».

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