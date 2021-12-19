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Полицию Камбоджи обвинили в отсутствии действий при поисках пропавшей россиянки

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Подруга пропавшей в Камбодже россиянки рассказала о поисках Анастасии в субботу, 18 декабря.

«15 декабря было написано заявление в полицию Камбоджи и от полиции не было никаких действий. <...> Все говорят что все всё знают, но тем не менее никто ничего не делает», — рассказала.

По ее словам, заплатить выкуп готовы друзья Анастасии, сестра, многие люди в Камбодже, но проблема в том, что вероятный участник похищения из Китая то выходит на связь, то пропадает.

Всё это время с момента пропажи девушки, в отсутствии поддержки со стороны местных правоохранителей, поисками самостоятельно занимаются две ее подруги. Так, они проверили места, геолокацию которых успела прислать Шередько, смотрели записи камер, но пока безрезультатно.

18 декабря посольство России в Камбодже сообщило, что полиция в Камбодже ищет пропавшую россиянку Анастасию Шередько. Диппредставительство следит за развитием событий.

17 декабря в СМИ появилась информация о возможном похищении 30-летней россиянки в Камбодже. По некоторым данным, девушка познакомилась в соцсетях с гражданином Китая и встретилась с ним 12 декабря, после чего перестала выходить на связь.

Как рассказала подруга пропавшей, мужчина сначала говорил, что Шередько якобы уехала домой, но позднее потребовал от друзей девушки $10 тыс. в обмен на информацию о ее местонахождении.

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