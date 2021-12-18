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Сломавший ногу в бою Вильданов заявил об ожидании реванша

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Боксер Денис Вильданов (Большой Папа), который сломал ногу в бою против Максима Щербакова (Макса Топора), в субботу, 18 декабря, заявил, что ждет реванша.

«Три перелома у меня. Два пришлись на малую берцовую кость, один — на лодыжку. Когда падал, то услышал сильный хруст и ощутил страшнейшую боль, и не мог встать. На тот момент я думал, что это растяжение, ну максимум связки порвал»», — приводит РЕН ТВ слова Вильданова.

Пора Топора: Вильданов, Гукасян и Бабанин устроят «Бурю на Волге»
В Самаре пройдут два мощных реванша

Боксер поблагодарил людей, который помогли донести его до скорой. По словам Вильданова, он не унывает и планирует «залечить ногу».

«Перелом — это временно, мой дух силен. Макс, я обязательно дам тебе реванш, и ты уже не отделаешься такой легкой победой, что я вот так ногу повредил», — заключил Вильданов.

Ранее в этот день врачи констатировали у Вильданова перелом ноги. После врачебного осмотра в больнице боксеру предложили госпитализацию, однако он отказался, заявив, что будет проходить лечение дома.

На сломанную ногу ему наложили гипс —теперь Вильданову какое-то время придется ходить на костылях. У спортсмена двойной перелом малой берцовой кости. Вильданов сообщал, что упал не от удара, а от того, что неправильно поставил ногу и оступился.

Во время боя в рамках турнира «Буря на Волге» в Самаре Вильданов получил травму ноги при падении, из-за чего поединок остановили и победу присудили Щербакову. Макс Топор в самом начале первого раунда провел мощную серию ударов, тем самым одержав победу над Вильдановым.

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