Кириенко рассказал о развитии креативных индустрий в России

Креативные индустрии России за последние несколько лет совершили рывок, кардинально изменив отношение к себе. Такое заявление сделал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в субботу, 18 декабря.

«Вы внесли вклад в развитие креативных индустрий в России. Именно благодаря вам за последние несколько лет произошел рывок, который привел к тому, что отношение к креативным индустриям кардинально поменялось. Сегодня и для президента России, и для крупнейших российских инвесторов креативные индустрии стали локомотивом роста и точкой прорыва, открывающей невероятные возможности», — сказал он, выступая на Russian Creative Awards.

По словам Кириенко, в стране много креативных людей, им необходима поддержка со стороны государства, и благодаря Владимиру Путину в последние годы появился целый ряд системных решений, создающих условия для таких людей.

«Поддержка важна, но самое главное в креативных индустриях — это человек. Ничто не заменит талант, душу и энергию человека, создающего что-то новое», — отметил Кириенко.

4 декабря Сергей Кириенко заявил, что сфера IT доступна всем и не имеет ни возрастных, ни территориальных границ. Таким образом он прокомментировал результаты всероссийского конкурса «Цифровой прорыв».

Всероссийский конкурс «Цифровой прорыв» является одним из флагманских проектов платформы «Россия — страна возможностей». В январе финалисты предыдущего конкурса стали обладателями национальной премии «Цифровые вершины – 2020».