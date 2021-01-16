Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В РПЦ рекомендовали отказаться от крещенских купаний в этом году
Мир
На Украине заявили о дефиците электроэнергии
Мир
Мерц после проигрыша на выборах лидера ХДС решил стать министром
Мир
Действующий лидер Уганды Мусевени победил на президентских выборах
Спорт
«Металлург» обыграл «Салават Юлаев» со счетом 3:2
Спорт
Сборная РФ по футболу сыграет в отборочном матче ЧМ-2022 с командой Мальты
Мир
Самолет со второй партией вакцины «Спутник V» прибыл в Аргентину
Мир
Британия, ФРГ и Франция призвали Иран отказаться от металлического урана
Мир
Байден выдвинул Нуланд на пост замгоссекретаря по политическим вопросам

Финалисты «Цифрового прорыва» получили премию «Цифровые вершины 2020»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Финальный этап национальной премии «Цифровые вершины 2020» завершился в Москве, мероприятие проходило в рамках Гайдаровского форума на площадке РАНХиГС. Среди победителей — финалисты конкурса «Цифровой прорыв».

Переучи ученого: цифровые компетенции получит 1 млн специалистов
Минэкономразвития направит на эти цели почти 1,26 млрд рублей

В номинации «Нацпроекты в цифре» победила команда Exiting VIM. Ее участники представили решение, которое позволяет агрегировать и передавать данные между организациями, а также определять основных потребителей данных и принимать управленческие решения.

Финалисты конкурса «Цифровой прорыв» Exiting VIM боролись за первое место с командой «Ферма КИВИ», которые представили помощника для формирования и контроля поручений на производстве, командой ITNavigator, участники которой презентовали систему управления рационализаторскими предложениями для крупных корпораций, командой «НЕО», которая представила платформу для формирования индекса IQ городов и регионов, а также командой Lam:Code. Они презентовали приложение для изучения английского языка.

В номинации «Лучшее решение для удаленной работы» победил проект «Видеосвязь TrueConf против пандемии». А «Лучшим решением с использованием искусственного интеллекта» признана «Аналитическая платформа PolyAnalyst».

Проект «Учи.ру» одержал победу в номинации «Лучшее решение для дистанционного обучения».

«Сервисы и проекты, реализованные в Москве в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» стали «Лучшим решением для борьбы с COVID-19».

«В этом году у нас было впечатляющее жюри и по количеству, и по составу участников — 120 управленцев со всей страны, среди которых министры цифрового развития региональных правительств, вице-губернаторы, директора по цифровому развитию крупных компаний и госкорпораций», — отметила программный директор премии, директор Центра современных коммуникаций ВШГУ РАНХиГС Лариса Катышева.

Для участия в премии «Цифровые вершины» в 2020 году было подано 440 заявок из 55 регионов России. Проекты оценивали в два этапа.

Конкурс «Цифровой прорыв» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей».

Церемония награждения лучших IT-команд «Цифрового прорыва» прошла в Москве 8 декабря 2020 года. На ней были объявлены итоги конкурса.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021