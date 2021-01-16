Финалисты «Цифрового прорыва» получили премию «Цифровые вершины 2020»

Финальный этап национальной премии «Цифровые вершины 2020» завершился в Москве, мероприятие проходило в рамках Гайдаровского форума на площадке РАНХиГС. Среди победителей — финалисты конкурса «Цифровой прорыв».

В номинации «Нацпроекты в цифре» победила команда Exiting VIM. Ее участники представили решение, которое позволяет агрегировать и передавать данные между организациями, а также определять основных потребителей данных и принимать управленческие решения.

Финалисты конкурса «Цифровой прорыв» Exiting VIM боролись за первое место с командой «Ферма КИВИ», которые представили помощника для формирования и контроля поручений на производстве, командой ITNavigator, участники которой презентовали систему управления рационализаторскими предложениями для крупных корпораций, командой «НЕО», которая представила платформу для формирования индекса IQ городов и регионов, а также командой Lam:Code. Они презентовали приложение для изучения английского языка.

В номинации «Лучшее решение для удаленной работы» победил проект «Видеосвязь TrueConf против пандемии». А «Лучшим решением с использованием искусственного интеллекта» признана «Аналитическая платформа PolyAnalyst».

Проект «Учи.ру» одержал победу в номинации «Лучшее решение для дистанционного обучения».

«Сервисы и проекты, реализованные в Москве в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» стали «Лучшим решением для борьбы с COVID-19».

«В этом году у нас было впечатляющее жюри и по количеству, и по составу участников — 120 управленцев со всей страны, среди которых министры цифрового развития региональных правительств, вице-губернаторы, директора по цифровому развитию крупных компаний и госкорпораций», — отметила программный директор премии, директор Центра современных коммуникаций ВШГУ РАНХиГС Лариса Катышева.

Для участия в премии «Цифровые вершины» в 2020 году было подано 440 заявок из 55 регионов России. Проекты оценивали в два этапа.

Конкурс «Цифровой прорыв» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей».

Церемония награждения лучших IT-команд «Цифрового прорыва» прошла в Москве 8 декабря 2020 года. На ней были объявлены итоги конкурса.