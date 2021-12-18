Опубликовано видео с места ДТП с автобусом с детьми в Ярославской области

«Известия» в субботу, 18 декабря, публикуют видеозапись с места ДТП с участием микроавтобуса и грузовоза в Ярославской области. В ходе происшествия автобус, который вез детей на спортивные соревнования, опрокинулся в районе населенного пункта Деболовское.

На кадрах можно увидеть последствия аварии: опрокинутый кузов автомобиля и рассыпанные бревна.

Как уточнили в региональном главном управлении МВД, ДТП произошло на 193 км трассы Холмогоры в Ростовском районе в 5:50 мск.

По предварительным данным, при движении у грузового автомобиля рассыпались бревна, что привело к аварии с участием микроавтобуса, в котором ехали на соревнования дети. По некоторой информации, груз рассыпался из-за того, что у «КамАЗа» отцепился прицеп.

Водитель микроавтобуса и 12 детей доставлены в больницу. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия, на месте работают сотрудники МЧС и ГИБДД.

Как сообщалось ранее в этот день, возраст детей составляет от 10 до 12 лет. Также есть сведения, что пассажиры направлялись из Ростова в подмосковный Солнечногорск на соревнования на заказном транспорте.

17 декабря в аварии с рейсовым микроавтобусом под Томском пострадали шесть человек. Они были доставлены в Томскую областную клиническую больницу, двое из них — 26-летний мужчина и 69-летняя женщина — находятся в реанимации на искусственной вентиляции легких.