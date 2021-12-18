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Автобус с детьми опрокинулся в Ярославской области
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Автобус с детьми опрокинулся в Ярославской области

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Автобус с 19 людьми, в числе которых 14 детей, опрокинулся в Ярославской области. Об этом стало известно в субботу, 18 декабря.

По данным МЧС, возраст детей составляет от 10 до 12 лет. Все они были направлены в детскую областную клиническую больницу.

По предварительным сведениям, один человек пострадал, у водителя сломана рука.

Инцидент произошел на 190-м километре трассы М-8. Автобус столкнулся с бревнами на дороге, в результате чего завалился на правый бок.

Есть сведения, что пассажиры направлялись из Ростова в подмосковный Солнечногорск на соревнования на заказном транспорте.

17 декабря в аварии с рейсовым микроавтобусом под Томском пострадали шесть человек. Они были доставлены в Томскую областную клиническую больницу, двое из них — 26-летний мужчина и 69-летняя женщина — находятся в реанимации на искусственной вентиляции легких.

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