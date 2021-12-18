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Овечкин пополнил ряды лучших снайперов НХЛ
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Овечкин пополнил ряды лучших снайперов НХЛ

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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин возглавил список игроков НХЛ старше 36 лет, которые забросили больше всего шайб в первых 30 играх сезона, после победы в матче с «Виннипег Джетс» (5:2). Об этом в пятницу, 17 декабря, сообщило канадское издание TSN.

Овечкин также вышел в лидеры снайперов НХЛ сезона–2021/22. Он на первом месте с 47 очками и сравнялся по этому показателю с форвардом «Эдмонтона» Коннором Макдэвидом. Однако благодаря большему количеству голов (22 против 16) россиянин вырвался вперед. Третью позицию занимает еще один нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль — 46 очков, сообщает «Спорт-Экспресс».

Кроме того, Овечкин после предыдущей игры с «Чикаго Блэкхоукс» стал первым россиянином, пятым европейцем и 27-м хоккеистом в истории НХЛ, который смог покорить этот результат. Он набрал 1366 (751 + 615) очков в матчах регулярных чемпионатов НХЛ, а также 135 (71 + 64) в плей-офф.

Пока российский форвард на четвертом месте среди всех игроков НХЛ. Больше в лиге забили только Уэйн Гретцки (894), Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766). У Овечкина 752 шайбы.

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