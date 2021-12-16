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Овечкин забросил 751-ю шайбу в НХЛ в матче с «Чикаго Блэкхоукс»
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Овечкин забросил 751-ю шайбу в НХЛ в матче с «Чикаго Блэкхоукс»

Александр Овечкин сократил отставание от Яромира Ягра до 15 голов за карьеру в НХЛ
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Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 751-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) во время игры с «Чикаго Блэкхоукс» и был признан второй звездой матча. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Матч регулярного чемпионата НХЛ проходил на стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго и завершился победой хозяев льда (4:5 ОТ). Счет в матче открыл Овечкин, таким образом заняв четвертое место среди всех игроков НХЛ. Больше в лиге забили только Уэйн Гретцки (894), Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).

Первой звездой дня был признан нападающий «Чикаго» Алекс Дебринкэт, сделавший дубль в этой игре. Третья звезда — защитник «Чикаго» Калеб Джонс. Он забросил решающую шайбу в овертайме.

10 декабря Александр Овечкин побил еще один рекорд в НХЛ. Он отдал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Питтсбург Пингвинс» и стал рекордсменом клуба по набранным очкам в первых играх сезона.

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