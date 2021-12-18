Три самолета Ил-76 с гумпомощью приземлились в Кабуле

Три самолета Ил-76 с гумпомощью приземлились в Кабуле

2021-12-18 07:18:15

2021-12-18 07:18:15

2021-12-18 07:18:15

2021-12-18 07:18:15

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