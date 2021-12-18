Посол РФ в США назвал ситуацию в мире способствующей партнерству России и КНР

Партнерству России и Китая способствует ситуация в мире. Об этом заявил посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов в пятницу, 17 декабря.

Журналисты спросили Антонова, включен ли в повестку российско-китайских отношений вопрос о ситуации на границе с Украиной.

«Если говорить в более широком ключе, нет сомнений в том, что нынешняя ситуация в мире способствует дальнейшему укреплению стратегического партнерства между Москвой и Пекином. Но в отличие от США и их союзников по НАТО, у нас нет геополитических планов и целей против какой-либо суверенной страны», — приводят его слова на сайте Newsweek.

15 декабря председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Китай и Россия должны совместно оказывать поддержку государствам — членам Шанхайской организации сотрудничества и не допускать внешних вмешательств в их внутренние дела.

В открытой части беседы Путин заявил, что организованный диалог позволяет основательно обсудить развитие российско-китайских отношений, которые российский лидер назвал образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке.