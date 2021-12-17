Суд арестовал виновника смертельного ДТП на Невском проспекте

Суд арестовал водителя, сбившего двух пешеходов на Невском проспекте. В ДТП погибла женщина, мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Водителю грозит до 12 лет лишения свободы, сообщает телеканал «Известия». Уточняется, что мужчина за рулем был пьян и проехал на красный сигнал светофора. Также выяснилось, что ранее арестованный неоднократно привлекался за нарушения ПДД.

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