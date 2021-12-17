Диетолог дала советы по питанию в новогодние праздники

В новогодние праздники у большинства людей сбивается режим питания, поэтому в праздничные дни следует придерживаться особого стиля приемов пищи. Об этом 17 декабря заявила гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

По ее словам, в праздники люди едят редко, однако трапеза бывает очень обильной, причем за один раз. Специалист посоветовала не готовить слишком много калорийных блюд.

«Правило всегда одно — зачем делать много салатов, если можно сделать один лидирующий салат, который самый любимый в вашей семье: селедка под шубой или оливье», — добавила диетолог в беседе с «Федеральным агентством новостей».

Эксперт порекомендовала отказаться от слишком сладких тортов в пользу других десертов, например, фруктов. Также на праздничном столе стоит минимизировать наличие консервантов и соленых продуктов.

При этом в праздничные дни можно объединяться с близкими не только вокруг стола. Вместо этого Дианова посоветовала пойти на совместную экскурсию, поездку или прогулку.

Ранее в этот день диетолог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Маргарита Макуха поделилась, что продуманное меню и другие правила здорового застолья помогут не переесть в новогодние праздники. Диетолог посоветовала разрешить себе есть всё, что хочется, но, прежде чем положить добавку, стоит понять, точно ли есть чувство голода.