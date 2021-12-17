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Терапевт рассказала о способах сохранить здоровье в морозы

Терапевт Ярцева рассказала о способах сохранить здоровье в морозы
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Зимой, особенно в морозы, необходимо следить за хроническими заболеваниями и выполнять ряд рекомендаций в целях сохранения здоровья. Об этом 17 декабря рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

Как отметила специалист, из-за погоды метеозависимые люди могут столкнуться с недомоганиями, и в первую очередь в группу риска попадают те, у кого есть сосудистые патологии.

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«У людей, у которых есть заболевания, которые связаны с поражением сосудистой стенки, им нужно просто следить за своими основными болячками... Корректировать давление, если это гипертоники, препаратами, диабетикам — сахара, тогда их сосуды будут меньше повреждаться», — сказала она в беседе со «Звездой».

Кроме того, Ярцева посоветовала заниматься физкультурой, отметив наибольшую пользу от кардиоупражнений.

«Ходить гулять. Это самая положительно влияющая на сосуды физическая нагрузка, она позволяет тренировать сосуды под разное», — сказала терапевт.

Также она добавила, что негативно влияет на организм в сильные морозы и сухой воздух. Ввиду того что на улице становится холодно, помещения начинают сильнее отапливать. В результате, как уточнила Ярцева, уровень влажности может упасть ниже 20% при норме в 60%. В связи с этим специалист порекомендовала пользоваться увлажнителем.

Также Ярцева посоветовала пить больше жидкости и ограничить потребление кофе, особенно пожилым людям и тем, кто имеет сосудистые заболевания. По словам терапевта, эти меры позволят скомпенсировать перепады давления.

1 декабря диетолог Анна Коновалова призвала отказаться от жирного мяса и сладкого при болезнях сердца. По ее словам, стоит исключить из рациона продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, трансжиров и сахара. Коновалова отметила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует включать в рацион насыщенные жиры в количестве до 10% от общей суточной калорийности рациона, а трансжиры — до 1%.

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