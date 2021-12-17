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Экс-супруга Никиты Белых со скандалом ушла из КПРФ

Экс-супруга Никиты Белых рассказала, почему со скандалом ушла из КПРФ
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Общественница и правозащитник Екатерина Фейферт, известная как бывшая жена осужденного экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, объявила о своем решении покинуть ряды партии КПРФ. Об этом она 17 декабря написала в своем Telegram-канале.

Как объяснила Рейферт в интервью телеканалу РЕН ТВ, она не может «смириться с ложью, интригами, подковерной борьбой за партийное кресло» в КПРФ. По ее словам, многие члены партии не являются настоящими коммунистами и ведут себя некрасиво.

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При этом решение об уходе из партии было сложным, отметила Рейферт. Она рассказала, что объяснила причины такого шага, однако от подписчиков получила «обратную реакцию» и «в некоторых случаях, к сожалению, одноклеточную».

«Я с глубоким уважением отношусь ко многим однопартийцам, и к моему великому сожалению, они на сегодняшний день лишены возможности превращать свои идеи — светлые и хорошие — в жизнь. И у них практически отсутствуют «лифты» для реализации своего потенциала, в связи с тем, что некоторые наши товарищи ведут себя крайне некрасиво», — объяснила она.

Говоря о деле о незаконной охоте члена КПРФ, депутата Госдумы Валерия Рашкина, Рейферт отметила, что ситуация ухудшилась после записи им видеообращения, где политик заявил, что перепутал лося с кабаном.

«Все мы видели видео «в стиле Паустовского» товарища Рашкина. И у меня вопрос. Это кто такой добрый подсказал пожилому человеку снять вот эту лабуду? Мне было достаточно неприятно. Мне было за него обидно», — призналась правозащитница.

Она поделилась мнением, что Рашкина в «навальновском стиле» убедили приехать в студию и зачитать ранее записанный текст.

16 декабря Рашкин заявил, что избранная ему мера пресечения в виде запрета определенных действий, в том числе использования средств связи, мешает ему исполнять депутатские обязанности. При этом заседания Госдумы он продолжает посещать.

29 октября Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. 19 ноября парламентарий признался, что застрелил лося, заявив, что он якобы перепутал животное с кабаном в условиях плохой видимости, используя тепловизор.

25 ноября члена фракции КПРФ лишили депутатской неприкосновенности. 13 декабря депутату предъявили обвинение в незаконной охоте и избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий на два месяца. В частности, в период с 23:00 до 07:00 Рашкину запрещено выходить из дома без письменного разрешения следователя, а также посещать охотничьи угодья.

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