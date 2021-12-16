Рашкин пожаловался на запрет пользоваться телефоном и интернетом

Обвиняемый в незаконной охоте член фракции КПРФ в Госдуме Валерий Рашкин заявил, что избранная ему мера пресечения в виде запрета определенных действий, в том числе использования средств связи, мешает ему исполнять депутатские обязанности. Об этом он сказал 16 декабря перед очередным пленарным заседанием.

«Они (наложенные меры. — Ред.) неадекватные, я как депутат Госдумы остался в рамках [статуса] депутата. <...> У меня 407 на отработке писем от общественных организаций, физических и юридических лиц, с которыми я должен работать. Это значит, должна быть электронная почта, должен быть телефон», — сообщил обвиняемый журналистам.

Рашкин продолжает посещать заседания Госдумы.

«Мандат у меня никто не отбирал, и они не знают, что делать с этим. Я могу общаться со СМИ, с коллективами, выезжать куда-то, это не ограничено. С другой стороны, ограничены электронная почта, интернет и телефон», — пояснил парламентарий, подчеркнув, что считает это «абсолютно нелогичным».

Отвечая на вопрос, ожидает ли он, что дело может дойти до лишения депутатского мандата, член фракции КПРФ ответил, что не знает и «не хочет гадать».

«Посмотрим, я тоже жду», — добавил Рашкин.

29 октября Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями во время рейда обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике — части туши лося, ножи и топор.

Лишь 19 ноября парламентарий признался, что застрелил лося, заявив, что он якобы перепутал животное с кабаном в условиях плохой видимости, используя тепловизор. Он подчеркнул, что не уклоняется от допросов и готов дать показания следствию. 22 ноября депутат признал, что охотился в лесу незаконно, а также отметил, что не проверял, есть ли разрешение на охоту.

25 ноября члена фракции КПРФ лишили депутатской неприкосновенности. За проголосовали 345 человек, против — 54, один воздержался. Госдума также дала согласие на возбуждение против Рашкина уголовного дела.

13 декабря депутату предъявили обвинение в незаконной охоте и избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий на два месяца. В период с 23:00 до 07:00 Рашкину запрещено выходить из дома без письменного разрешения следователя, а также посещать охотничьи угодья. Кроме того, ему запрещается общаться со свидетелями по делу и другими обвиняемыми, а также использовать средства связи.