Стоимость проезда в троллейбусах утвердили в Петрозаводске

В пятницу, 17 декабря, депутаты Петросовета решали вопрос о стоимости проезда в троллейбусах Петрозаводска в 2022 году. Большинство проголосовали за сохранение тарифа на уровне уходящего года.

Согласно документу, с 1 января один билет в троллейбусе обойдется пассажирам в 25 рублей, передает ИА «Карелinform». Кроме того, на прежнем уровне останется стоимость проездных для учащихся — 400 рублей.

В январе в Петрозаводске объявят аукцион на закупку 15–16 современных троллейбусов. Об этом сообщил ранее директор муниципального унитарного предприятия «Городской транспорт» Виктор Клещев. На поставку троллейбусов уйдет около трех месяцев. В троллейбусах будут установлены терминалы для безналичной оплаты проезда.