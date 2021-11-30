Около 15 новых троллейбусов закупят для Петрозаводска

В Петрозаводске объявят аукцион на закупку современных троллейбусов. Об этом сообщил директор муниципального унитарного предприятия «Городской транспорт» Виктор Клещев.

Предполагается, что аукцион пройдет в январе 2022 года. На поставку троллейбусов уйдет около трех месяцев. На закупку транспорта Петрозаводск получил субсидию из областного бюджета в размере 300 млн рублей. Этих средств хватит на приобретение 15–16 троллейбусов, пишет ИА «Карелinform».

«Это почти половина из выпускаемых сегодня на линию транспортных средств. Постараемся их спланировать на 1–2 маршрута, чтобы горожане сразу почувствовали другой уровень комфорта», — сообщил Клещев.

В троллейбусах будут установлены терминалы для безналичной оплаты проезда.