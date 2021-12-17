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Приток миграционной рабочей силы в РФ вернулся к допандемийному уровню

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Приток миграционной рабочей силы в России вернулся к допандемийному уровню. Об этом в пятницу, 17 декабря, на пресс-конференции заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

При этом она отметила, что этого всё равно недостаточно из-за возросшего спроса в отдельных отраслях.

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«Из-за того, что спрос в отраслях с большой долей трудовых мигрантов (доставке товаров, строительстве) за это время существенно вырос, их всё равно не хватает», — пояснила она.

По ее словам, всё больше предприятий вынуждено повышать зарплаты, чтобы удержать сотрудников.

«Нехватка работников — это один из факторов, ограничивающих возможности предприятий по расширению производства — им сложно догонять растущий спрос. Это говорит об усилении проинфляционных рисков со стороны рынка труда», — сказала глава Центробанка.

Также она добавила, что уровень безработицы в октябре обновил исторический минимум, достигнув 3,3%.

«Спрос на рабочую силу продолжает расти — количество вакансий заметно выше, чем два года назад, где-то на треть. Во многих отраслях ощущается нехватка персонала, причем как специалистов, так и неквалифицированных работников», — отметила она.

7 октября правительство России приняло постановление по пилотному проекту о ввозе трудовых мигрантов из Узбекистана для работы в строительстве. Согласно документу, предельное число иностранных граждан в рамках проекта составит 10 тыс. человек.

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