Ледовую переправу открыли в Тынде

На реке Тынде в районе города Тында открыли ледовую переправу для автомобилей грузоподъемностью до 10 т. Длина переправы 110 м, она способна пропускать до 50 автомобилей в сутки, есть реверсивное движение. Работать зимник будет только в дневные часы.

С субботы, 18 декабря, начнет работать переправа на реке Нюкже в поселке Усть-Нюкжа. Ее длина составляет 220 м, движение по дороге смогут осуществлять автомобили грузоподъемностью до 40 т. Таким образом, пишет Амурская служба новостей, в Приамурье будет открыто уже четыре ледовых переправы.

15 декабря начала работу переправа на реке Гилюй в поселке Береговом в Зейском районе. Она пропускает автомобили массой до 5 т. А с 26 ноября открыли движение по зимнику на реке Селемдже, который связывает два села — Коболдо и Огоджа. Переправа работает в круглосуточном режиме, на подходит для транспорта грузоподъемностью до 40 т.