Морозы до -51 градуса придут в Приангарье в выходные

В Иркутской области в ближайшие выходные дни ожидаются сильные морозы. Местами столбики термометров будут опускаться ниже отметки в –50 градусов. Так холодно будет в ночные часы на севере региона. Днем температура будет около –44 градусов.

При этом в западных, северо-западных, центральных районах скорость ветра будет достигать 17 м/с. Возможны метели. Холоднее всего будет в Катангском районе, пишет ИА IrkutskMedia.

Ранее жителей Центральной России предупредили об аномальных морозах. Холода до –35 градусов прогнозируются с 21 по 25 декабря. Средняя суточная температура в эти дни будет на 7–12 градусов ниже климатической нормы. В ночные часы температура воздуха будет понижаться до –21 градусов, днем преобладающая температура — порядка 21 градуса мороза. Самая холодная погода ожидается в Ивановской, Ярославской и Костромской областях.