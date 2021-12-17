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В Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности

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«Желтый» уровень погодной опасности из-за снегопада объявлен в Московском регионе с вечера 18 декабря до вечера 20 декабря. Об этом в пятницу, 17 декабря, сообщает Гидрометцентр России.

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«Период предупреждения — с 21:00 18 декабря до 21:00 20 декабря. Снег, местами сильный», — говорится в сообщении.

Кроме этого, в Московском регионе действует «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы — до 11:00 19 декабря, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот день в Гидрометцентре рассказали, что в пятницу москвичей ожидает облачная погода с небольшими осадками и гололедицей. Днем температура воздуха в Москве составит от –1 до +1 градуса, а ночью — от 1 до 3 градуса ниже нуля.

В Подмосковье днем ожидается от –3 до +2 градусов, в то время как ночью температура опустится до –6 градусов. Ветер прогнозируется северо-западный со скоростью 3–8 м/с.

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что снежно-водяная каша, образовавшаяся в Москве за последние несколько дней, к 17 декабря превратится в гололедицу, толщина которой к концу дня может составить 4–9 мм. По его словам, как только к утру пятницы ветры развернутся на северо-западные румбы, в столичный регион потянет холодом, столбики термометров при этом опустятся до нуля, а к вечеру покажут легкий минус, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее в этот день Вильфанд заявил, что в Москве с 20 декабря наступит резкое похолодание. Температура понизится до 17–21 градуса мороза.

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