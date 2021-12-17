Синоптики рассказали о погоде в Москве 17 декабря

Облачная погода с небольшими осадками и гололедицей ожидает москвичей в пятницу, 17 декабря. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в Москве составит от -1 до +1 градуса, а ночью — от 3 до 1 градуса ниже нуля.

В Подмосковье днем ожидается от -3 до +2 градусов, в то время как ночью температура опустится до -6 градусов.

Ветер прогнозируется северо-западный со скоростью 3–8 м/с.

Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.

16 декабря ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что снежно-водяная каша, образовавшаяся в Москве за последние несколько дней, к 17 декабря превратится в гололедицу, толщина которой к концу дня может составить 4–9 мм. По его словам, как только к утру пятницы ветры развернутся на северо-западные румбы, в столичный регион потянет холодом, столбики термометров при этом опустятся до нуля, а к вечеру покажут легкий минус.

Ранее в этот день Вильфанд заявил, что в Москве с 20 декабря наступит резкое похолодание. Температура понизится до 17–21 градуса мороза.

15 декабря в центре погоды «Фобос» сообщили, что следующая рабочая неделя станет самой холодной с начала зимы. В то же время главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова уточнила, что снегопады в регионе пойдут на убыль. Она также не исключила морозы до -20 градусов в ночные часы на следующей неделе.