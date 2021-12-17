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Финансист предложил повысить прогноз «Лукойла» по цене нефти до $80 за баррель

Финансист Брагин: с прогнозом Федуна по нефти можно согласиться, но и повысить его
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С прогнозом вице-президента «Лукойла» Леонида Федуна по стоимости нефти в $60–80 за баррель в 2022 году можно согласиться, но можно и повысить его, потому что в условиях роста мировой экономики и медленного повышения добычи вне ОПЕК+ на рынке, скорее всего, будет дефицит черного золота. Об этом заявил «Известиям» Владимир Брагин, CFA, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал», в пятницу, 17 декабря.

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Ранее в этот же день на презентации доклада «Перспективы развития мировой энергетики до 2050 года» Федун заявил, что рынок нефти будет защищен от высокой волатильности в ближайший год благодаря сделке стран ОПЕК+, а стоимость нефти будет находиться в следующем году в «комфортном как для потребителей, так и производителей» диапазоне — в районе $60–80 за баррель.

«Соответственно, прогноз в целом корректный, но в пределах $70–80 и с более высокой вероятностью того, что цены могут оказаться выше, а не ниже этого диапазона», — сказал Брагин.

По его словам, стоимость нефти в указанном диапазоне возможна, особенно на фоне дефицита инвестиций в области разведки бурений, который наблюдался последний год. Он связал это с «зеленой повесткой, когда многие инвесторы решили, что нефть больше не является привлекательным финансовым активом». Это, в свою очередь, привело к тому, что в условиях роста спроса на черное золото «взяться ему на рынке особо неоткуда», посетовал финансист.

Анна Бодрова, старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» считает возможным, что «при сохранении конъюнктуры примерно текущей стоимости барреля нефти Brent цены останутся примерно в пределах $60–80». Для этого нужно, по ее словам, чтобы предложение не превышало спрос «значительным образом», то есть стратегия ОПЕК+ должна исполняться без импровизаций и сбоев, а США, например, «не должны наращивать сырьевое производство слишком быстро».

«Геополитический фон должен быть нейтральным, без вспышек противостояния на Ближнем Востоке. Отсутствие волнений относительно появления новых штаммов коронавируса будет положительным фактором для цен на нефть», — заключила Бодрова.

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу после подъема по итогам предыдущих торгов. Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent на торгах на лондонской бирже ICE Futures составляет $73,7 за баррель. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $1,14, до $75,02 за баррель.

Стоимость фьючерсов на черное золото WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась до $70,9 за баррель. К закрытию торгов в четверг стоимость этих контрактов увеличилась на $1,51, составив $72,38 за баррель.

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