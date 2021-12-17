Конфликтолог оценил решение Украины и США голосовать против резолюции РФ

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, доцент Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов в пятницу, 17 декабря, объяснил «Известиям», почему Украина и США выступили против резолюции России по борьбе с героизацией нацизма.

«Ситуация с этой резолюцией уже стала традиционной: Россия вносит резолюцию, США и Украина выступают против, те государства, которые в той или иной степени можно отметить как поощряющие неонацистские движения, обычно не голосуют. Украина голосует против, потому считает эту резолюцию напрямую направленной против нее», — пояснил эксперт.

К тому же, по словам Денисова, у Киева всегда есть дополнительное объяснение — Украина не голосует, поскольку это российская резолюция и нет разницы, какой в ней содержится смысл. В российской резолюции достаточно четко прописано, что подразумевается под нацизмом и фашизмом и что РФ осуждает, добавил конфликтолог.

«Для США это неприемлемо, потому что для целого ряда их партнеров один из важнейших пунктов их идеологической работы по противостоянию с Россией — как раз героизация приспешников нацистов и фашистов, которые были в период Второй мировой войны. Эта проблема существует в странах Прибалтики и в некоторых других странах Европы», — указал он.

При этом Денисов подметил, что 130 стран поддержали эту резолюцию, что более чем наглядно демонстрирует: большинство государств мира разделяют позицию России.

Накануне Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма. Против документа выступили лишь Соединенные Штаты и Украина, а воздержались 49 стран.

В документе рекомендуется странам принять определенные меры, «в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны».

Кроме того, в документе Россия призывает страны ликвидировать все формы расовой дискриминации необходимыми для этого средствами, в том числе законодательно. В резолюции также осуждают использование образовательных материалов, пропагандирующих расизм, дискриминацию и ненависть на основе национальности и религии.