С момента убийства президента США Джона Кеннеди прошло 58 лет, но многие материалы, связанные с этой трагедией, до сих пор находятся под грифом «секретно». Большинство открытых документов, а их всего свыше 250 тыс., размещены на сайте национального архива США, в том числе почти 1500 добавлено 15 декабря этого года. Однако многие из них еще не оцифрованы, но доступны всем желающим, готовым приехать в архив, расположенный в пригороде Вашингтона College Park, штат Мэриленд.

В 1964 году президентская комиссия по расследованию убийства Кеннеди, известная как комиссия Уоррена, пришла к выводу, что Ли Харви Освальд убил президента самостоятельно и что он не был частью более крупного заговора. Однако не все поверили выводам этой комиссии, и с тех пор различные конспирологические теории и альтернативные объяснения убийства постоянно распространялись, возлагая вину то на кубинского лидера Фиделя Кастро или кубинскую диаспору во Флориде, то на мафию, с которой боролся брат президента Кеннеди Роберт, занимавший должность генерального прокурора, то на ЦРУ и, разумеется, на СССР.

Журналист Джефферсон Морли, почти 30 лет освещающий убийство Кеннеди в своем блоге JFK Facts, долгое время скептически относился к погоне за пресловутым «дымящимся пистолетом», который якобы раскроет дело убитого президента. Поэтому, когда в октябре нынешнего года подошел крайний срок, установленный конгрессом для публикации последних файлов этого преступления, Морли писал, что в материалах именно этого неопровержимого доказательства не будет.

Дело в том, что еще четыре года назад, в октябре 2017-го, действующий на тот момент президент Дональд Трамп приказал рассекретить дополнительные документы из досье убийства Кеннеди, но спецслужбы опять воспротивились, ссылаясь сначала на соображения национальной безопасности, потом на пандемию COVID-19.

Тем не менее Джо Байден все-таки настоял, чтобы это было сделано хотя бы частично. «Глубокая национальная трагедия убийства президента Кеннеди продолжает резонировать в американской истории и в воспоминаниях многих американцев, которые помнят тот ужасный день. Между тем необходимость защиты записей, касающихся убийства, с течением времени только ослабла», — написал глава Белого дома в своей записке, приказывающей опубликовать новые документы.

Однако, как говорилось выше, многие материалы все еще остаются секретными. Джо Байден объясняет это тем, что «крайне важно обеспечить максимальную прозрачность правительства Соединенных Штатов, раскрыв всю информацию в записях, касающихся убийства, за исключением случаев, когда самые веские причины свидетельствуют об обратном».

После этого Белый дом объявил, что публикацию «последних» документов следует ожидать уже не ранее декабря 2022 года.

Джефферсон Морли не сомневается, что за этим «покушением века» стоит ЦРУ, и приводит много примеров, подтверждающих его рассуждения.

В любом случае, поскольку все, что связано с Джоном Кеннеди, по-прежнему вызывает большой интерес, публикация новых материалов дает повод некоторым СМИ в погоне за сенсацией концентрироваться именно на «русском следе».

Разумеется, Ли Харви Освальд действительно имел связи с СССР и Кубой, не скрывая своих марксистских взглядов. Он был женат на советской гражданке Марине Прусаковой, многие его звонки перехватывали спецслужбы. Был еще звонок в ФБР от водителя — поляка из советского посольства в Австралии, который подслушал разговоры дипломатов в машине, показавшиеся ему подозрительными.

Однако в опубликованных до настоящего времени официальных документах прямых обвинений в адрес СССР не было, но, поскольку сейчас сваливать на Россию все беды стало рутинной процедурой, было бы странным, если бы этого не произошло в данном случае.

Впрочем, поскольку тот самый «дымящийся пистолет» пока не представлен публике, вся эта кампания, скорее всего, быстро сойдет на нет. Подождем еще год, а там посмотрим.

Автор — политолог, президент Американского университета в Москве

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