В Москве мужчина умер в автобусе от потери крови

В Москве пассажир автобуса скончался после того, как получил травму ноги. Об этом в пятницу, 17 декабря, сообщил источник «Известий».

Случившееся произошло вечером 14 декабря, рассказал собеседник издания. По его словам, мужчина поскользнулся на входе в автобус. Пассажир поранил левую ногу, после этого у него началось кровотечение. Он умер, проехав две остановки.

Подробности происшествия раскрыла одна из очевидцев. По словам женщины, она предложила помощь мужчине, когда увидела, что из его ноги течет кровь. Мужчина сказал ей, что скорую помощь вызывать не нужно. Пострадавший заверил женщину, что доберется до дома самостоятельно. Однако после этого он потерял сознание.

Очевидцы добавили, что прибывшие на место инцидента медики не смогли спасти пострадавшего.

Отмечается, что у погибшего было хроническое заболевание вен. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее, 22 ноября, в московском метро пассажир упал под поезд и погиб. Трагедия произошла на станции МЦК «Угрешская». Человек упал на пути перед прибывающим поездом и получил травмы, несовместимые с жизнью.