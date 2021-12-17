Число жертв пожара в японской Осаке возросло до 19

Число жертв пожара в здании в японском городе Осака возросло до 19 человек. Об этом в пятницу, 17 декабря, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источник в следственных органах.

По имеющимся сведениям, пожар, вероятно, начался в поликлинике на четвертом этаже здания в районе Киташинчи. Загорелся участок площадью около 20 кв м, к настоящему моменту пожар потушен.

Полиция также была проинформирована о том, что возгорание началось из-за жидкости, пролившейся из бумажного пакета, который держал мужчина на вид около 60 лет.

Ранее в пятницу сообщалось, что в результате пожара в Осаке 27 человек находятся при смерти. Состояние пострадавших описывалось как «остановка сердца и легких», поскольку в Японии факт смерти могут констатировать только уполномоченные на это врачи.

24 октября два человека погибли, еще семь получили ранения в результате взрыва газа в жилом доме в городе Далянь на северо-востоке Китая. Пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу.