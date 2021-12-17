Минимум 27 человек оказались при смерти в результате пожара в Японии

В результате пожара в японском городе Осака 27 человек находятся при смерти. Об этом стало известно в пятницу, 17 декабря.

По предварительным сведениям, возгорание произошло в торговом квартале города на четвертом этаже дома, расположенного вблизи городского вокзала. В здании находятся клиника, салон красоты, школа английского языка и офисы, сообщает агентство Kyodo.

Состояние пострадавших описывается как «остановка сердца и легких», поскольку в Японии факт смерти могут констатировать только уполномоченные на это врачи, уточняет телеканал РЕН ТВ.

Пожар в данный момент ликвидирован.

24 октября два человека погибли, еще семь получили ранения в результате взрыва газа в жилом доме в городе Далянь на северо-востоке Китая. Пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу.