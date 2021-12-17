В правительстве пообещали обновить автобусный парк в городах России

К 2030 году в рамках модернизации транспортной инфраструктуры России планируется обновить весь состав автобусов большого класса. Об этом в пятницу, 17 декабря, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в беседе с газетой «Деловой Петербург».

«В 2030 году для 60 млн человек будут сформированы новые эффективные транспортные системы, обновится 100% автобусов большого класса и до 80% троллейбусов и трамваев», — пообещал замглавы правительства.

По его словам, в агломерациях будет модернизировано порядка 2,5 тыс. км трамвайной и троллейбусной инфраструктуры. Хуснуллин заверил, что одним из основополагающих критериев обновления транспортной системы будет экологичность.

В рамках комплексного развития общественного транспорта мобильность населения удастся повысить на 80%, отметил вице-премьер.

«По данным социологических опросов, 60% граждан готовы пересесть на комфортный общественный транспорт. И мы должны создать для этого условия — предложить всем слоям населения новый тренд по использованию доступного, современного и быстрого общественного транспорта, а также обеспечить инвестиционную привлекательность этой сферы для бизнеса», — добавил Хуснуллин.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»:

«Марат Хуснуллин: «Мы обязательно будем развивать рельсовый каркас агломераций».