В МИД РФ опровергли намерение продавать оружие «Талибану»

Москва не намерена продавать оружие новым афганским властям, все разговоры о такой возможности — глупость. Об этом в пятницу, 17 декабря, заявил в интервью спецпредставитель президента РФ, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

«Глупость абсолютная, мне даже в голову такая дичь не пришла бы», — сказал он «РИА Новости» в ответ на просьбу прокомментировать появляющиеся в западных СМИ комментарии, что Москва якобы может поставить вооружение членам движения «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).

По словам Кабулова, талибам не нужно оружие, поскольку «у них его хватает». Дипломат подчеркнул, что США оставили столько оружия, что «на две страны хватит». В связи с этим он подчеркнул опасность того, что талибы в случае безденежья начнут продавать это оружие, особенно переносные зенитные комплексы, которые могут попасть в руки террористических группировок. В таком случае, отметил спецпредставитель президента, «будет большая беда».

Ранее, 1 декабря, Кабулов рассказал, что военно-политическая ситуация в Афганистане относительно стабильная, но борьба с ИГ (организация признана террористической и запрещена в РФ) продолжается. По его словам, силовые отряды временного правительства страны ведут активную боевую деятельность против ИГ.

17 ноября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что угроза распространения терроризма и наркотиков из Афганистана на соседние страны реальна. Он выразил надежду на то, что талибы продолжат выполнять свои обещания по искоренению этих вызовов.

Ранее, 10 ноября, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сообщил, что более 20 террористических структур в настоящее время функционируют в Афганистане. Он подчеркнул, что это главная проблема, исходящая с афганского направления. Секретарь Совбеза отметил, что рост числа беженцев из Афганистана является угрозой региональной стабильности.

Ранее, в августе, министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что талибам досталось огромное количество оружия после ухода из Афганистана американских военных. В частности, как отметил Шойгу, они смогли заполучить более сотни противозенитных ракетных комплексов (ПЗРК). Кроме того, в распоряжении у талибов находятся «сотни стволов, сотни единиц бронетехники, самолеты, вертолеты».

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Члены движения «Талибан» начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.