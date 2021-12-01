Кабулов оценил военно-политическую ситуацию в Афганистане

Военно-политическая ситуация в Афганистане относительно стабильная, но борьба с ИГ (организация признана террористической и запрещена в РФ) продолжается. Об этом в среду, 1 декабря, заявил спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

«Ситуация, если говорить шире, в Афганистане военно-политическая относительно стабильная, если не учитывать то, что силовые отряды временного правительства Афганистана ведут активную боевую деятельность против ИГ», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

17 ноября глава миссии ООН в Афганистане Дебора Лайонс заявила, что представители «Талибана» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) не справляются с ростом террористической организации в Афганистане.

Тогда же постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что угроза распространения терроризма и наркотиков из Афганистана на соседние страны реальна. Он выразил надежду на то, что талибы продолжат выполнять свои обещания по искоренению этих вызовов.

В тот же день секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Афганистан не должен вновь стать «полигоном для необдуманных геополитических авантюр внешних игроков».

Ранее, 10 ноября, Патрушев сообщил, что более 20 террористических структур в настоящее время функционируют в Афганистане. Он подчеркнул, что это главная проблема, исходящая с афганского направления. Секретарь Совбеза отметил, что рост числа беженцев из Афганистана является угрозой региональной стабильности.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Члены движения «Талибан» начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.