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В трех ДТП под Уфой столкнулись 15 машин

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В трех ДТП под Уфой из-за плохих погодных условий столкнулись 15 машин. Об этом в пятницу, 17 декабря, сообщает УГИБДД по Республике Башкортостан.

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«Утром на автодороге Уфа–Оренбург с остановки общественного транспорта «Кафе «Отдых» до «Металлобазы» зарегистрировано три автомобильные аварии, в которых механические повреждения получили около 15 транспортных средств», — рассказали журналистам в Госавтоинспекции.

Сообщается, что движение на данном участке в обоих направлениях затруднено. Аварии, отметили в УГИБДД, произошли в условиях дождя.

Выясняются другие обстоятельства произошедшего.

Ранее, 16 декабря, один человек погиб в результате ДТП с участием грузовика и нескольких легковых автомобилей в Татарстане. Водитель автомобиля Kia Rio выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «Скания». Из-за столкновения грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся c автомобилями Volkswagen и Mitsubishi Outlander. Водитель Mitsubishi скончался на месте, пострадавшие с различными травмами были доставлены в больницу.

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