С апреля 2022 года Visa введет плату за использование своего нового сервиса по проведению безопасных трансакций в интернете. Об этом говорится в бюллетене платежной системы (есть у «Известий»). В нем уточняется, что комиссии для банков-эквайеров (обслуживающих юрлицо, которое принимает платеж) составят $0,01 за операцию, а для банков-эмитентов (выпускающих карты) — $0,005. Вместе с тем ежемесячно комиссия с каждого банка не может быть ниже $250 и выше $15 тыс.

Новую платформу для проверки подлинности интернет-трансакций Visa запустила в апреле 2021 года. Из сообщения системы, направленного в банки (его копия есть у «Известий»), следует, что платформа цифровой аутентификации (Digital Authentification Framework — DAF) расширяет возможности продавцов для получения полностью подтвержденных цифровых трансакций.

В МКБ в курсе нововведений со стороны платежной системы, сообщил управляющий директор по развитию эквайринга кредитной организации Марк Баранов. Он уточнил, что изменение сервисной комиссии со стороны платежной системы не повлияет на условия по эквайрингу для клиентов.

По словам источника «Известий» в одном из крупных банков, платежные системы пытаются оптимизировать свои тарифы, чтобы удовлетворить всех игроков: с одной стороны, они снижают комиссии для крупного ритейла, с другой — повышают сервисные сборы.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Барьерный тариф: Visa введет комиссию за новый сервис безопасного платежа