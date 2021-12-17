Сенаторы РФ обсудили предложения по вводу налогов для IT-гигантов

Сенаторы России изучают возможность разработки национального законодательства в области налогообложения глобальных интернет-компаний, таких как Facebook или Google. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в пятницу, 17 декабря.

Вопросом занимается комиссия Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ совместно с заинтересованными ведомствами.

«Мы обсудили этот вопрос на заседании нашей комиссии и приступили к подготовке предложений, касающихся будущего национального законодательства в области налогообложения глобальных интернет-компаний. В настоящее время по линии ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития. — Ред.) ведется разработка международной конвенции, однако работа над ней еще не завершена. В этих условиях мы исходим из того, что самая разумная позиция — начать разработку национального законодательства, не дожидаясь конвенции», — рассказал Пушков ТАСС в качестве председателя комиссии.

Он уточнил, что по такому же пути пошли в том числе Франция, Турция, Австралия и еще несколько стран. Сенатор также полагает, что в этой работе необходимо еще участие таких ведомств, как Минфин, МИД, ФНС и Роскомнадзор.

«Интернет-платформы не фигурируют у нас сейчас как отдельный объект налогообложения. Когда они откроют в России свои представительства в рамках закона о «приземлении», возникнет вопрос, как их официальное присутствие на территории России, которого сейчас нет, будет соотноситься с нашим налоговым режимом. Мы сейчас продумываем, как установить эту взаимосвязь», — сообщил он.

Сейчас данными о прибыли IT-гигантов делятся они сами, и потому России, по словам сенатора, нужна собственная система подсчета их доходов, которая «даст возможность определять их реальную налогооблагаемую базу».

«Более 90% доходов этих компаний в России — доходы от рекламы. Мы вполне в силах просчитать ту рекламу, которую наши рекламодатели направляют на те или иные интернет-платформы», — отметил председатель комиссии Совфеда и уточнил, что пока вопрос о внесении необходимых изменений в законодательство находится только на первой стадии изучения.

16 декабря мировой суд в Москве оштрафовал компанию Meta Platforms (ранее известную как Facebook) еще на 13 млн рублей за отказ удалить запрещенный в РФ контент, общая сумма штрафа, наложенного российскими судами с начала года, составила 83 млн рублей.

3 декабря в Роскомнадзоре сообщили, что социальные сети Meta (Facebook), TikTok, а также поисковая система Google с начала года оштрафованы более чем на 110 млн рублей за неудаление запрещенного в России контента. По данным ведомства, к настоящему моменту TikTok оплатил назначенные штрафы полностью, тогда как Facebook — восемь штрафов на общую сумму 26 млн рублей.

1 февраля в России вступил в силу закон, согласно которому соцсети должны сами выявлять и блокировать запрещенный контент. При отсутствии возможности самостоятельно оценить противоправность контента в течение суток администрация соцсети должна отправить данные в Роскомнадзор.