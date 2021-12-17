Туроператоры назвали самые популярные страны для вакцинных туров

В топе популярных стран у «вакцинных туристов» — Хорватия, Сербия и Греция. В этих государствах россиянам доступен широкий выбор признанных в Европе препаратов, рассказали «Известиям» в пресс-службе туроператора «Русский Экспресс».

«В Хорватии вакцинация проводится без предварительной записи препаратами однокомпонентной вакциной Johnson & Johnson или двухкомпонентными Pfizer, Moderna, AstraZeneca. В Сербии необходимо официальное подтверждение записи на прививку, среди прочих доступна вакцина Sinopharm. Растет спрос и на вакцинные туры в Грецию: посольство этой страны лояльно к выдаче шенгенских мультивиз россиянам», — рассказали в пресс-службе туроператора.

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина, самые популярные у российских туристов вакцины — это Johnson & Johnson (правда, ее нельзя использовать для третьей, «бустерной» дозы) и Pfizer. При этом список доступных для вакцинных туров стран всё время расширяется — например, в последнее время добавились Болгария и Германия.

«Что касается Греции, то с декабря при наличии прививки «Спутником» достаточно одной дозы препарата Pfizer, чтобы получить европейский QR-код. Но для этого нужно предварительно подать документы. Заниматься этим хотят не все, поэтому и обращаются к туроператорам», — отметил эксперт.

В вакцинных турах наиболее заинтересованы те, кто часто путешествует за границу ради встречи с семьей или по делам бизнеса, пояснил вице-президент РСТ. В ряде европейских стран без QR-кода о прививке или справки о перенесенной болезни на английском языке сейчас закрыт доступ во все общественные места, напомнил он.

Кроме того, впереди — горнолыжный сезон, многие захотят покататься в австрийских Альпах, уверен Дмитрий Горин. Австрия открыта для туризма, но чтобы избежать пятидневного карантина по въезду, необходима прививка признанным в Европе препаратом.

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«Укол инклюзив: спрос на вакцинные туры может вырасти втрое»