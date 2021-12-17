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Сын Юрия Никулина рассказал про детство в коммуналке

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Юрий Владимирович Никулин был известен среди своих друзей тем, что помогал выбивать им квартиры, хотя сам жил со своей семьей бедно и в очень стесненных условиях. Потому что был слишком скромен, чтобы просить о себе, рассказал сын артиста, ныне генеральный директор Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин.

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«Мы жили в коммуналке на Арбате, горячей воды и отопления не было. Печку-голландку топили углем. Нас с двоюродным братом мыли в корыте раз в неделю. Всё было хорошо и весело. Но комната в коммуналке — это не отдельная квартира. Керосинки стояли на кухне. Бабушка ходила на Сивцев Вражек в керосиновую лавку с бидончиком. Зимой на саночках его возила», — поделился Никулин-младший.

Только в начале 1960-х в коммуналку провели отопление, появились газовая колонка, плита, горячая вода. В коммуналке постоянно жили родственники семьи, а по соседству — армянская семья и пожилая женщина — у нее была комната без окон. О том, в каких условиях живут Никулины, совершенно случайно узнал руководитель Моссовета и почти силой заставил Юрия Владимировича написал заявление на квартиру. Ее артисту выделили через три месяца.

Подробнее об этом и других деталях из жизни великого артиста – в интервью «Известиям» от 17 декабря 10:00:

«Он делал то, чего не делала тогдашняя власть»

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