В Ленобласти скончалась прооперировавшая себя блокадница

Скончалась 90-летняя пенсионерка из Выборга Клавдия Петрова, сделавшая сама себе операцию из-за онкологии. Об этом 16 декабря сообщил сайт kp.ru.

По словам родственников женщины, она умерла спустя три недели после госпитализации.

По сообщению председателя комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерины Путронен, пенсионерка раньше находилась на лечении в Выборгской межрайонной больнице. Ей рекомендовали сделать операцию в связи со скоплением жидкости в брюшной полости. В ноябре женщину снова госпитализировали в медицинское учреждение, где проведенное ПЦР-тестирование показало положительный результат на COVID-19.

По данным пресс-службы правительства региона, пациентке предложили направление в другую больницу, однако ее родственники отказались, и в дальнейшем пенсионерку наблюдали амбулаторно.

«Трагическим стечением обстоятельств стало то, что в момент резкого ухудшения состояния никого не было рядом с больной», — добавила Путронен.

Как пишет РЕН ТВ, пенсионерка пыталась с помощью пореза выпустить скопившуюся в брюшной полости жидкость. Она написала своим родственникам записку, в которой призналась, что сама нанесла себе ранение, чтобы никого другого не обвинили.

После случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело.