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В Ленобласти скончалась прооперировавшая себя блокадница

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Скончалась 90-летняя пенсионерка из Выборга Клавдия Петрова, сделавшая сама себе операцию из-за онкологии. Об этом 16 декабря сообщил сайт kp.ru.

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По словам родственников женщины, она умерла спустя три недели после госпитализации.

По сообщению председателя комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерины Путронен, пенсионерка раньше находилась на лечении в Выборгской межрайонной больнице. Ей рекомендовали сделать операцию в связи со скоплением жидкости в брюшной полости. В ноябре женщину снова госпитализировали в медицинское учреждение, где проведенное ПЦР-тестирование показало положительный результат на COVID-19.

По данным пресс-службы правительства региона, пациентке предложили направление в другую больницу, однако ее родственники отказались, и в дальнейшем пенсионерку наблюдали амбулаторно.

«Трагическим стечением обстоятельств стало то, что в момент резкого ухудшения состояния никого не было рядом с больной», — добавила Путронен.

Как пишет РЕН ТВ, пенсионерка пыталась с помощью пореза выпустить скопившуюся в брюшной полости жидкость. Она написала своим родственникам записку, в которой призналась, что сама нанесла себе ранение, чтобы никого другого не обвинили.

После случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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