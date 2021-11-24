В Ленобласти возбудили дело из-за оперировавшей саму себя блокадницы

В Ленинградской области следователи возбудили уголовное дело после появления данных о 90-летней пенсионерке, которая самостоятельно провела себе полостную хирургическую операцию. Об этом 23 ноября сообщили в региональном Следственном комитете.

В ведомстве подчеркнули, что, по данным СМИ, пожилую женщину с неизлечимым онкологическим заболеванием не госпитализировали, чтобы оказать необходимую помощь. В итоге при ухудшении самочувствия дома, она, не дождавшись медиков, нанесла себе порез.

«По данному факту следственными органами СК России по Ленинградской области была инициирована доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — отметили в СК.

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По сообщению председателя комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерины Путронен, пенсионерка раньше находилась на лечении в Выборгской межрайонной больнице, где ей была рекомендована операция в связи с развившимся асцитом (скопление жидкости в брюшной полости). В ноябре женщину снова госпитализировали в медицинское учреждение, где проведенное ПЦР-тестирование показало положительный результат на COVID-19. После этого пациентке, по словам пресс-службы правительства региона, предложили направление в другую больнице, однако её родственники выразили отказ, и в дальнейшем пенсионерку наблюдали амбулаторно.

«Трагическим стечением обстоятельств стало то, что в момент резкого ухудшения состояния никого не было рядом с больной», — добавила Путронен.

Как пишет РЕН ТВ, пенсионерка пыталась с помощью пореза выпустить скопившуюся в брюшной полости жидкость. Испугавшись, она написала своим родственникам записку, в которой призналась, что сама нанесла себе ранение, чтобы никого другого не обвинили.

По информации комитета по здравоохранению области, в настоящее время пациентка находится в стационаре, угрозы для ее жизни нет, а по указанному случаю комитетом проводится служебная проверка.